Andrea Sanna | 14 Giugno 2024

La classifica della settimana dell’oroscopo di Joss cosa prevede dal 17 al 23 giugno? Vediamo insieme cosa dicono le stelle segno per segno. Ecco tutte le previsioni.

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

Marte nel segno vi spinge ad osare e fare molto di più, soprattutto se avete un’attività vostra. Le stelle del fine settimana vi regalano piacevoli uscite e incontri graditi. La coppia sperimenta sotto le coperte con qualche momento di tensione e confronto. Anche i dipendenti potrebbero arrabbiarsi per un gesto assai poco gradito.

2 – La settimana del segno del Cancro

Settimana in cui siete supportati dalle stelle. Venere nel segno vi fa stare bene e vi regala l’energia giusta per essere ottimisti e pronti a stringere nuove amicizie. Bene gli affari, molto bene le relazioni. I single possono incontrare una nuova persona e vivere positivamente anche le amicizie e le uscite mondane.

3 – La classifica di Joss: i Pesci

Una ripresa molto buona, un successo per taluni, davvero un momento felice è quello che vivrete nel corso di questa e delle prossime settimane. Le stelle sono favorevoli alle unioni anche per i single e per tutti i desiderosi di compagnia. Bene il lavoro con contratti, ingaggi e opportunità di mettere in mostra il proprio valore.

4 – Gemelli

La settimana è molto positiva. Rimane splendido Giove nel segno che regala rinnovamento professionale e buone nuove in amore. Anche Marte nel segno amico del toro regala ottime opportunità per i giovani alla ricerca di un impiego, e per gli artisti. Venere e Mercurio nel secondo campo natale portano bene in fatto di denaro: gestitelo con accortezza.

5 – Oroscopo di Joss: la Vergine

È una settimana di assoluta ripresa con la complicità di venere e mercurio in ausilio al sole. Anche Marte dal toro vi incentiva donandovi quella possibilità di ottenere un traguardo, una vittoria agognata. Le stelle del fine settimana sono pronte a donarvi un incontro nuovo o un’occasione per sfoggiare le armi migliori della seduzione.

6 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Settimana in cui riprendete in mano la vostra vita. L’energia non manca e con essa le possibilità di sentirvi appagate professionalmente. Ottimo il cielo per i single con incontri magici, altresì positive le possibilità di divertimento nel fine settimana. Il lavoro autonomo brilla con nuove opportunità economiche e nuovi inizi.

7 – Leone

È una settimana in cui sale la tensione nella coppia o nel lavoro. Qualche situazione necessita del vostro intervento attivo. Se da tempo trascinate un legame, o un rapporto professionale complicato, potrebbe essere la settimana giusta per fare chiarezza in via definitiva. Bene il momento per gli studenti e per chi fosse in procinto di partire.

8 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Momento di revisione dell’ambito relazionale. Amicizie, amori tutto cambia all’orizzonte e il cielo disegna nuovi scenari di vita. Il rinnovamento è ad oggi attivo, ed il passato che pesa, viene messo da parte e ricostruito. Nuovi incontri, consolidamento di importanti relazioni con passi in avanti decisivi.

9 – Ariete

Settimana in cui le stelle vi consentono di decidere. Una situazione complessa si manifesta, o si aggrovigliano i rami intersecati di una già difficile questione. Il supporto di Giove è un toccasana soprattutto nelle relazioni famigliari: un confronto intelligente è previsto. Molto interessante l’energia per i single: non sono esclusi incontri importanti.

10 – Previsioni segno per segno: il Capricorno

È una settimana importante, di prese concrete di decisione. Molti dovranno rivedere un rapporto di coppia, altri dovranno aggiustare il tiro nel lavoro, verso colleghi, o datori di lavoro di non facile interazione. I single possono contare sul trigono di Marte fautore di crescita spontanea della libido.

11 – Oroscopo di Joss: Acquario

La quadratura di Marte è decisiva per capire appieno che le relazioni tossiche, anche d’amicizia, devono lasciare spazio alle nuove opportunità regalatevi dalle stelle. Sarà proprio il week-end ad offrirvi quegli spazi giusti per socializzare e cominciare nuove profonde frequentazioni. Dove sentite profumo di rinnovamento, gettatevi a capofitto.

12 – La settimana del Sagittario

Un miglioramento è presente nel vostro cielo natìo. Ancora in fase di riflessione i molti di voi che stanno per decidere: un amore, una professione. Qualcosa di nuovo bolle in pentola: cuocete la pietanza a fiamma bassa, perché tanti saranno i cambiamenti che dovrete vivere. Dovete decidere con polso e un po’ di meditazione, o riflessione non guasterà!