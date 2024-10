Grazie al ritorno de I Fatti Vostri possiamo andare a conoscere tutte le previsioni complete dell’oroscopo di Paolo Fox del 1° ottobre, dopo il resoconto generale della classifica settimanale.

Scopriamo cosa dicono le stelle oggi, segno per segno….

12 – Oroscopo Paolo Fox: Sagittario

Iniziamo ovviamente dal 12esimo posto. Il segno meno fortunato è quello del Sagittario.

Giornate particolari in famiglia e sul lavoro. C’è qualche tensione di troppo? Giove in opposizione.

In questo periodo l’importante è partecipare, cercate di non pretendere troppo. Tensione nell’aria che non si può risolvere in breve tempo e può incidere sui rapporti amorosi.