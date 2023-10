Spettacolo

Nicolò Figini | 11 Ottobre 2023

Oroscopo

11 ottobre 2023, l’oroscopo di Paolo Fox

Come al solito anche oggi, mercoledì 11 ottobre 2023, Paolo Fox ha raccontato alle persone a casa il loro Oroscopo della giornata.

Siete pronti a scoprire che cosa vi aspetta?

Quale sarà il segno più fortunato e quello che dovrà fare più fatica? Scopriamolo con questa classifica stilata a I Fatti Vostri.

Cominciamo subito…

Ariete

Due stelle per l’Ariete.

Siete molto impetuosi e riversate sugli altri un certo nervosismo.

Non avete bisogno di persone attorno perché non vi piace chiedere consigli. Dovete trovare nuove opportunità per parlare in maniera serena.

Continua…