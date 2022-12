NEWS

Enrico Maddalena | 30 Dicembre 2022

Oroscopo Paolo Fox 2023: eccoci con l’immancabile appuntamento dell’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno. Come di consueto Paolo Fox a I Fatti Vostri stila le previsioni per tutto il 2023 con una classifica.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo del 2023, con la classifica e le stelle mese per mese.

Ariete

Avete una grande forza e questo è innegabile, tuttavia verso la fine del 2022 siete rimasti in attesa di qualcosa.

Il 2023, però, nasce con un Giove importante e quindi i primi sei mesi saranno estremamente interessanti per coloro che vogliono sviluppare un progetto.

Ci sono anche dei conti in sospeso da sanare e il prossimo anno sarà il giusto momento per sanarli.

In amore i mesi di febbraio, marzo e aprile saranno i più importanti

