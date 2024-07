A settembre in Rai tornano I Fatti Vostri, ma per scoprire l’oroscopo di Paolo Fox, non è necessario attendere così tanto. Basta semplicemente seguire l’app dell’esperto per tutte le previsioni segno per segno, per la giornata di oggi 25 luglio.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

In questo giovedì 25 luglio la Luna è nel segno zodiacale dell‘Ariete.

Già eri carico di vigore e rinascita. Non le mandi a dire, figuriamoci ora.

Non sono escluse chiamate, viaggi, spostamenti. Di recente non manca il da fare e non ti tiri indietro. Sia dal punto di vista affettivo che lavorativo.

Chi ha avuto un problema personale o di salute a febbraio, in questi giorni devi essere cauto. Meglio capire le proprie risorse e non strafare.