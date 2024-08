Ecco tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 26 agosto 2024, segno per segno

Eccoci arrivati a una nuova settimana e non siamo troppo distanti al ritorno su Rai 2 de I Fatti Vostri con la presenza dal vivo dell’esperto astrologo.

Adesso però andiamo a scoprire tutte le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo di lunedì 26 agosto 2024.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Per lunedì 26 agosto 2024 l’oroscopo dice che certe sfide si fanno più imponenti e tu sarai pronto ad affrontarle.

Ad agosto hai dato grande spazio alle idee e ai progetti. Forse hai un lavoro da completare.

Le prime due settimane di settembre saranno importanti anche per chiarire se qualcosa non va in amore.