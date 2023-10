NEWS

Nicolò Figini | 3 Ottobre 2023

3 ottobre 2023, l’oroscopo di Paolo Fox Come al solito anche oggi, martedì 3 ottobre 2023, Paolo Fox ha raccontato […]

3 ottobre 2023, l’oroscopo di Paolo Fox

Come al solito anche oggi, martedì 3 ottobre 2023, Paolo Fox ha raccontato alle persone a casa il loro Oroscopo della giornata.

Siete pronti a scoprire che cosa vi aspetta?

Quale sarà il segno più fortunato e quello che dovrà fare più fatica? Scopriamolo con questa classifica stilata a I Fatti Vostri.

Cominciamo subito…

Pesci

Due stelle per i Pesci.

Siete presi da qualche ansia di troppo.

Il problema è che non delegate nulla a nessuno. Dovreste chiedere e non aspettarvi un aiuto. Non riversate sugli altri le preoccupazioni.

