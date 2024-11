Qui tutte le previsioni di Paolo Fox per l’oroscopo del 30 ottobre 2024

Nella puntata odierna de I Fatti Vostri non manca lo spazio rivolto all’oroscopo di Paolo Fox per oggi 30 ottobre. Ecco tutte le previsioni e la classifica completa segno per segno.

12 – Oroscopo Paolo Fox: Pesci

Sta per finire anche la pazienza dei Pesci.

Molte tensioni si creano in base alle età, quindi sono di diversa natura. C’è da mettere in ordine dei pensieri.

Delle volte siete anche voi poco comprensibili. Non tenetevi tutto dentro.