I Fatti Vostri non torneranno sul piccolo schermo prima del mese di settembre. Per conoscere dunque le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 9 agosto, ci affideremo all’applicazione dell’esperto di astrologia. Ecco cosa dicono le stelle nella giornata di oggi, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete

Per venerdì 9 agosto 2024 l’oroscopo vi mette in guardia dagli eccessi. Ci sarà un lieve calo fisico e per tale ragione oggi non dovrai fare il passo più lungo della gamba.

La serata sarà utile per mettere in chiaro alcune questioni di lavoro oppure personali.

Arriva un fine settimana che potrebbe essere utile per l’amore oppure per capire come rilanciare la tua attività.

