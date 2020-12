Oroscopo Paolo Fox del giorno: le stelle del 16 e 17 dicembre 2020

12 Oroscopo Paolo Fox di oggi: 16 e 17 dicembre 2020

Paolo Fox: oroscopo di oggi e domani, 16 e 17 dicembre 2020: torna l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri e le previsioni del giorno.

Vediamo dunque come saranno le stelle di oggi e domani. Grazie al solo e unico Paolo Fox e alla sua classifica.

Segno dell‘Ariete: 2 stelle

Siete ancora molto pensierosi, Saturno inizia un transito importante ma i suoi effetti positivi si sentiranno tra qualche settimana.

In questi giorni c’è uno stato di forte agitazione, è un momento giusto per pensare a tutto quello che non è andato bene di recente.

A livello economico e lavorativo forse qualcosa bisogna recuperare, abbiate pazienza perché con i giorni noterete dei miglioramenti.

