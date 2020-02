12 Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 3, 4 al 9 febbraio 2020

Oroscopo Paolo Fox dal 3, 4, 9 febbraio 2020: torna l’appuntamento fisso del lunedì con l’oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. La settimana scorsa all’ultimo posto c’era il segno dei Gemelli, mentre al primo il segno dei Pesci.

Questa settimana le cose sono cambiate e al primo posto c’è il segno della Vergine mentre in fondo alla classifica settimanale c’è il segno del Cancro. Pronti a scoprire come sarà l’oroscopo di questa settimana?

Vediamo dunque le previsioni settimanali con la classifica del giorno, oggi e domani, secondo il solo e unico Paolo Fox.

Oroscopo settimana Paolo Fox: 12 – Cancro

Ci sono poche certezze e molte cose da fare. La volontà non vi manca, tuttavia le cose non vanno bene. Siete in confusione, anche nei sentimenti. Fate attenzione alle scelte che fate.

In queste giornate vi trovate in conflitto con qualcuno. Quando c’è un oroscopo così agitato dovreste stare attenti a chi agisce contro di voi. Non avete le idee chiare, Giove e Saturno sono in opposizione.

