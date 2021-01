12 Oroscopo Paolo Fox settimana 18, 19 e 24 gennaio 2021: tutti i segni e la classifica

Oroscopo Paolo Fox dal 18, 19 e 24 gennaio 2021: come ogni lunedì torna l’imperdibile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Grazie al ritorno in TV de I Fatti Vostri, Paolo Fox ci racconta tutte le previsioni della classifica settimanale segno per segno.

vediamo insieme le previsioni settimanali con la classifica del giorno, di oggi e domani, basandoci sulla classifica di Paolo Fox.

Inizio settimana difficile per la Bilancia – 12

Molto presto ci sarà una forte concentrazione di pianeti nell’Acquario e questo porterà positività anche al vostro segno.

Tuttavia per voi è difficile fare il passo in avanti verso qualcosa di nuovo e dunque sarà un po’ problematico dare una svolta alla vostra vita.

Questa settimana sarà caratterizzata da stress, ma tenete duro perché a breve recupererete.

A seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.