Oroscopo Paolo Fox del weekend, 28, 29 e 30 maggio 2021: questo fine settimana torna per l’ultima volta in questa stagione l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. Su Rai 2 durante l’imperdibile puntata de I Fatti Vostri, l’astrologo Paolo Fox ci rivela tutte le previsioni del giorno, segno per segno.

Conosciamo quindi le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Ariete: 2 stelle

La giornata di oggi è un po’ sotto tono.

Dovete avere pazienza, perché comunque l’estate promette di essere importante e quindi potrete ripartire da zero.

Saturno e Giove non sono più contrari, quindi è vero che dovete riprendervi da qualche fatica importante ma comunque ci sono già delle belle novità.

