Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni 13, 14 e 15 novembre 2020

1 Paolo Fox oroscopo del weekend: 13, 14 e 15 novembre 2020

Oroscopo Paolo Fox del weekend, 13, 14 e 15 novembre 2020. Anche per questo fine settimana immancabile e imperdibile l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. Su Rai 2, come di consueto, con la messa in onda de I Fatti Vostri, Paolo Fox ci regala le previsioni del giorno, segno per segno.

Scoprire insieme tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Tante tensioni per l’Ariete

Prosegue il momento difficile per l’Ariete durante il weekend, per colpa di Venere e Luna dissonanti.

I rapporti in amore e in famiglia non saranno semplici da affrontare. Avvertirete tensione, meglio stare calmi, poiché emergeranno incomprensioni. Anche sul lavoro si verificheranno episodi simili, per via di Saturno in opposizione.

Paolo Fox sostiene di tenere duro, pare sia solo un momento no.

Meglio la giornata di sabato. La Luna non sarà più contraria sul segno. Un buon segnale in vista di dicembre e febbraio. Attenzione alle inquietudini amorose. Siate fiduciosi per il futuro!

