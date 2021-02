1 Paolo Fox: l’oroscopo del weekend

Torna l’oroscopo di Paolo Fox del weekend del 26, 27 e 28 febbraio 2021. Come ogni fine settimana torna l’imperdibile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. Purtroppo oggi su Rai 2 non è andato in onda a I Fatti Vostri a causa della messa in onda della Coppa del Mondo di sci. Dunque ci basiamo sull’app dell’astrologo Paolo Fox, che ci rivela tutte le previsioni del giorno, segno per segno.

Conosciamo quindi tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Quanto stress per l’Ariete!

Per il segno dell’Ariete quella di venerdì si rivelerà una giornata molto stressante e negativa sarà una giornata molto stressante. Sarete molto altalenanti e non mancherà il nervosismo.

Cercate di evitare di discutere con Bilancia e Scorpione. Paolo Fox consiglia di salvare i rapporti con chi ti sta intorno.

Anche sabato sarà una giornata da non sottovalutare. Per te è molto difficile in questo momento prendere una decisione. L’oroscopo consiglia di essere più cinici. La Luna avrà un’influenza importante sul segno. Riconsiderate le opportunità.

