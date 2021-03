1 L’oroscopo di Paolo per il weekend

Torna l’oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 5, 6 e 7 marzo 2021: anche per questo fine settimana conosceremo l’andamento delle stelle grazie all’oroscopo di Paolo Fox. Su Rai 2 a I Fatti Vostri l’astrologo Paolo Fox ci rivela le previsioni del giorno, segno per segno.

Conosciamo, nel dettaglio, tutte le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie all’insostituibile Paolo Fox.

Gemelli – due stelle

Questa è una settimana che si concluderà in modo interessante, ma voi dei Gemelli siete un po’ provati.

È una settimana che vi mette alla prova e vi pone uno sforzo maggiore nel fare tutto ciò che avete in mente. Ci vuole attenzione.

Non perdete di vista l’obiettivo. Gemelli, Bilancia e Acquario sono segni di cui sentiremo tanto parlare in questo 2021.

