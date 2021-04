Ilary Blasi e l’outfit della tredicesima puntata

Questa sera comincia un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Come al solito, per tale ragione, andiamo a vedere i vestiti che indossano la conduttrice e gli opinionisti (Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini). In questo caso stiamo parlando di Ilary Blasi e l’outfit che ha scelto in occasione della tredicesima puntata del reality. Come possiamo vedere anche nella foto qui sotto, infatti, ha optato ancora una volta per un look total black del quale, purtroppo, non conosciamo il prezzo. Il brand è Nervi Milano di Valentina Nervi.

L’outfit di Ilary Blasi nella tredicesima puntata de L’Isola

Come ogni giovedì, inoltre, ricordiamo che la puntata andrà in onda in differita. Il motivo si cela dietro al fatto che la sera andrà in onda anche la versione spagnola intitolata Supervivientes con anche Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Questa sera, ad ogni modo, scopriremo gli avvenimenti più importanti degli ultimi giorni. Soprattutto dopo che il gruppo è stato diviso in due tribù: gli Arrivisti e i Primitivi.

Sicuramente, inoltre, si parlerà della crisi avuta da Miryea dopo le nomination e scopriremo chi uscirà da L’Isola dei Famosi tra Manuela Ferrea, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo.

Continuate a seguirci per molte altre news e l’eventuale prezzo dell’outfit che Ilary Blasi indossa in questa tredicesima puntata. Ricordiamo, inoltre, che se vi doveste perdere gli appuntamenti in prima visione, questi potranno venire recuperati comodamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Si tratta, come ben sappiamo, di un servizio del tutto gratuito. Per accedervi, infatti, basta inserire una password e una mail valida senza pagare alcun abbonamento.

