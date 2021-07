Chi è Ozge Gurel? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere sulla famosa attrice Ozge Gurel, nota in Italia per Cherry Season, Bitter Sweet e Mr. Wrong. Dalla biografia alla vita privata: età, carriera, serie TV, fidanzato e dove seguirla su Instagram.

Nome e Cognome: Ozge Gurel

Data di nascita: 5 febbraio 1987

Luogo di Nascita: Istanbul

Età: 34 anni

Altezza: 1,70 m

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: Attrice

Fidanzato: Ozge è fidanzata con Serkan Cayoglu

Figli: Non ha figli

Tatuaggi: Non sembra avere tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ozgecangurelofficial

Scopriamo qualcosa in più su chi è Ozge Gurel, nota attrice turca famosa molto in italia. Ozge è nata a Istanbul, Turchia, il 5 febbraio 1987, ha quindi 34 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Per quanto riguarda l’altezza, è 1,70 m, mentre il peso è di 50 kg. Parlando di tatuaggi, invece, non sembra averne di visibili.

Cresciuta in Turchia, dopo aver intrapreso gli studi superiori ha frequentato l’Università di Istanbul presso la Baykent University nella Facoltà di Economia Commercio Internazionale. Una volta presa la laurea, ha deciso di dedicarsi alla recitazione, sua grande passione.

Ozge è molto legata alla sua famiglia e ha due sorelle maggiori e due nipotine. È una grande amante della campagna, adora viaggiare e soprattutto il mare. Inoltre ha una grande passione per gli animali, infatti ha un gattino.

Ozge Gurel carriera e serie TV

Come detto, Ozge Gurel è una famosa attrice e ha una lunga carriera, specialmente nella TV turca. All’inizio della sua carriera ha recitato in teatro e poi ha avuto ruoli secondari in varie fiction sempre di produzione turca, come ad esempio “Tides Island”, “Dov’è mia figlia” e “Magnifico Secolo”.

Ma il grande successo è arrivato con “Cherry Season – La stagione del cuore” andata in onda nel 2018 anche in Italia. Questo ruolo le ha permesso di vincere nel 2015 il premio come Miglior attrice emergente.

Altro grandissimo successo è arrivato con la serie TV conosciuta in Italia come Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Accanto a lei questa volta c’era Can Yaman che in questo modo si è fatto conoscere al pubblico internazionale.

Infine Ozge Gurel è tornata protagonista nel 2020 nella serie TV Bay Yanlis, arrivata in Italia con il titolo di Mr Wrong – Lezioni d’amore. Anche questa volta accanto a lei c’è Can Yaman.

Ozge Gurel in Cherry Season

Come detto, il grande successo a livello internazionale di Ozge Gurel è arrivato con la soap opera Cherry Season – La stagione del cuore, dove interpreta la protagonista Oyku Acar. Si trattava una stilista emergente che incontra il giovane architetto Ayaz Dincer.

Tra loro nascerà l’amore, ma non mancheranno le complicazioni. Prima non si sopporteranno e poi arriveranno i problemi dall’esterno con vari nemici, tra cui l’amico di lui, creandosi dei veri e propri triangoli amorosi.

La storia venne trasmessa in Italia nell’estate del 2018 al posto di Uomini e donne e fece innamorare milioni di telespettatori. Tra l’altra questo ruolo è valso a Ozge Gurel il premio come miglior attrice dell’anno e quello come migliore attrice emergente.

Ozge Gurel in Bitter Sweet

Dopo il successo di Cherry Season, l’attrice Ozge Gurel è anche la protagonista Nazli in Bitter Sweet. Si tratta di una giovane studentessa dell’Università con anche la passione della cucina. Studia quindi gastronomia, ma segue anche dei corsi di lingua giapponese. Il suo sogno, infatti è quello di aprire un ristorante giapponese.

Condivide un appartamento con la sorella Asuman e la sua migliore amica Fatos e le tre hanno un bellissimo rapporto. Ma la sua situazione economica non è delle migliori, quindi ha un disperato bisogno di trovare un lavoro. Ed è a questo punto che entra in gioco Ferit. Nazli, infatti, trova un impiego come chef personale di questo giovane e ricco uomo d’affari.

Con Ferit, Nazli non avrà subito un buon rapporto, poiché lui è un uomo che spesso terrorizza i suoi dipendenti. Si affezionerà, invece, al nipote di lui, Bulut, un bambino molto vivace e vispo rimasto orfano dei genitori. Sarà proprio l’affetto per il bambino ad unire Nazli e Ferit e a portarli piano piano ad innamorarsi. Ma la ragazza si avvicinerà molto anche a Deniz, il migliore amico di Ferit, che si innamorerà proprio di lei.

Bitter Sweet va in onda in Italia su Canale 5 a partire dal 10 giugno dal lunedì al venerdì dalle 14.45 alle 15.30, al posto di Uomini e donne. Composta da 26 episodi di 120 minuti, per la programmazione italiana ogni episodio sarà diviso in più parti, in modo da durare per tutta la stagione estiva in attesa del ritorno del programma di Maria De Filippi.

Ozge Gurel è Ezgi in Mr Wrong

Nuovo ruolo per Ozge Gurel nella serie TV Mr. Wrong – Lezioni d’amore (titolo originale Bay Yanlis). In questa nuova soap l’attrice interpreta il ruolo di Ezgi Inal.

Ezgi è una giovane ragazza vicina ai 30 anni che vede portarsi via i suoi sogni di sposarsi e creare una famiglia quando scopre che il suo fidanzato la tradisce. Come se non bastasse, perde anche il lavoro. Così si trasferisce a casa della cugina e conosce il vicino di casa, Ozgur (Can Yaman), un giovane proprietario di un ristorante che vive alla giornata e non ha mai una relazione stabile.

Mr Wrong è andato in onda dal 26 giugno al 2 ottobre 2020 ogni venerdì sul canale Fox. La serie è stata cancellata per i bassi ascolti, quindi l’ultimo episodio, il quattordicesimo, è stato girato di nuovo per poter avere un finale. In Italia la serie va in onda dal 31 maggio 2021 su Canale 5 alle 14.45 dal lunedì al venerdì e poi in prima serata a partire dal 14 giugno.

Vita privata

Proprio per far sognare tutti i telespettatori, Ozge Gurel è fidanzata con l’attore turco Serkan Cayoglu, interprete appunto di Ayaz nella soap opera Cherry Season – La stagione del cuore. E galeotto è stato proprio il set, perché i due, oltre ad innamorarsi per copione, lo hanno fatto anche nella vita reale. La gioia è stata immensa per tutti i fan della coppia quando hanno saputo della loro storia nella realtà.

A proposito di questo, la stessa Ozge Gurel ha raccontato in un’intervista che fra lei e Serkan Cayoglu c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. I due sono quindi molto felici.

Dove seguire Ozge Gurel: social e Instagram

Se volete seguire Ozge Gurel sui social, il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram. Il canale vanta 5 milioni di follower, un numero sempre in crescendo.

Sui social la bella attrice condivide molte foto con il fidanzato Serkan, ricevendo a tal proposito migliaia di like da tutti i fan che li amano.

Ci sono anche molti selfie, servizi fotografici e scatti di vita quotidiana.

