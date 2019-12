Pago corteggiato da un’artista famosa? L’indiscrezione

1 Stando alle indiscrezioni sembrerebbe che Pago sia corteggiato da un’artista famosa, che starebbe facendo di tutto per conquistare il cuore del cantante

Da qualche giorno a questa parte a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Pago. Il cantante, come sappiamo, dopo aver partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip ha ufficializzato la fine della sua storia con Serena Enardu, dopo tanti anni di amore. Adesso, per cercare di dimenticare la sua ex fidanzata, e per cercare di voltare pagina, Pacifico Settembre ha deciso di entrare a far parte del cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, in partenza a gennaio su Canale 5. Nel mentre, però, pare che il cantautore in queste settimane abbia fatto breccia nel cuore di una misteriosa artista famosa, che lo starebbe corteggiando per cercare di conquistare il suo cuore. Ma scopriamo di più in merito a questa indiscrezione e su quanto sta accadendo.

Solo qualche giorno fa, Pago è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante ha ammesso di essere ancora innamorato della sua ex compagna Serena Enardu, e di non averla ancora dimenticata. Come se non bastasse nel corso dell’intervista l’artista ha anche svelato di essere il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4, e che da gennaio inizierà la reclusione all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa nuova esperienza, come dichiarato, potrebbe servigli per voltare definitivamente pagina, e lasciarsi così alle spalle la sua storia con l’ex tronista di Uomini e Donne.

In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore Pago è finito anche al centro del gossip. Stando alle indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che il cantante, già da qualche tempo, sarebbe corteggiato da un’artista famosa, che pare sia molto interessata ad avere un flirt con Settembre. Ma scopriamo di più in merito.