1 Il rapporto tra Pago e Miriana oggi

Nel 2003 Pago e Miriana Trevisan si sono uniti in matrimonio. Dal frutto del loro amore è nato Nicola. Dopo 3 anni di nozze la loro storia è giunta al capolinea, anche se c’è da dire che i due hanno conservato un bel rapporto. E ciò l’abbiamo visto anche quando l’ex volto di Non è la Rai ha fatto una sorpresa al cantante sardo durante la permanenza di quest’ultimo al GF Vip 4.

Sebbene siano divorziati ci sono alcuni fan che continuano a fare il tifo per loro, con la speranza che un giorno possano nuovamente formare una famiglia. Ma c’è un ma. Se della vita privata di Pago al momento non sappiamo nulla, per quanto riguarda Miriana, invece, le cose sembrano essere cambiate. A TV Sorrisi e Canzoni la showgirl, prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip 6, ha fatto sapere di aver intrapreso da poco una nuova relazione.

Ma come saranno i rapporti oggi tra il cantante e neo gieffina, anche se divorziati? Alcuni fan hanno posto delle domande a Pago su Instagram:

«Perché non ti rimetti insieme a Miriana? Vi siete sposati due volte. Non c’è due senza tre!», ha scritto qualcuno. Pacifico poco dopo ci ha tenuto a fare una precisazione: «In realtà ci siamo sposati una volta sola. Comunque ora siamo… felicemente divorziati. L’avete capito o no? Mamma mia, che fatica».

Un altro utente, invece, ha voluto sapere con chi starà Nicola per tutto il periodo in cui Miriana sarà impegnata al GF Vip. Pago, come potete vedere dallo screen, ha spiegato che suo figlio resterà con lui.

Storie Instagram – Pago

Pare quindi che Pago e Miriana Trevisan seppur divorziati hanno conservato nel tempo un bel rapporto e non intendono ritornare insieme dopo quanto successo tra loro.

