Il palinsesto 2021/2022 di Canale 5: ecco quando iniziano i programmi

1 Canale 5: il palinsesto della stagione 2021/2022

L’estate sta giungendo al termine e le trasmissioni tanto amate dal pubblico stanno per tornare. Andiamo, quindi, a scoprire il palinsesto 2021/2022 di Canale 5.

Molti i ritorni ai quali il pubblico assisterà, ma ci saranno anche alcune novità.

Tra queste, per esempio, possiamo citare Scene da un matrimonio con Anna Tantangelo e Star in the Star con la conduzione di Ilary Blasi.

Continuate a leggere per scoprire le date di messa in onda dei programmi TV, come riportato anche da Davide Maggio…

Lunedì

uomini e donne

Cominciamo con il daytime del lunedì:

Pomeriggio Cinque (6 settembre 2021)

(6 settembre 2021) Uomini e Donne (13 settembre 2021)

(13 settembre 2021) Forum (13 settembre 2021)

(13 settembre 2021) Mattino Cinque (20 settembre 2021)

(20 settembre 2021) Striscia la Notizia (27 settembre 2021)

Per quanto riguarda la sera, invece, troveremo: