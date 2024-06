Che fine ha fatto Paloma, il cane dei Ferragnez? Fedez rivela: “Non me lo fanno più vedere”

Social

Andrea Sanna | 7 Giugno 2024

Fedez

Protagonista di alcune dirette su Twitch, Fedez è tornato a parlare di Paloma, la cagnolina alla quale era tanto affezionato e di cui si sta occupando Chiara Ferragni. Il rapper non ha mancato di lanciare qualche bordata.

Fedez parla di Paloma

Prima della separazione (pare stiano preparando le pratiche per l’addio definitivo secondo Corona), Fedez e Chiara Ferragni avevano adottato Paloma, una dolcissima Golden Retriver. Sui social è stata spesso motivo di contenuti tra foto e video o reel divertenti. Insomma un’amica a quattro zampe che ha rasserenato le loro giornate. Recentemente il rapper è tornato a parlare di Paloma e non è mancata qualche stoccata, come vedremo pian piano.

A un certo punto però quando Chiara Ferragni e Fedez hanno attraversato i primi momenti di crisi, oltre a sparire le immagini dei bambini sui social, non si è più vista nemmeno Paloma. Tanti dubbi, fino a che Riccardo Nicoletti (marito di Francesca Ferragni e cognato della coppia) non ha pubblicato dei video. Per un momento si pensava che fossero loro ad occuparsi della cucciola e che si fosse oramai trasferita con loro.

In realtà pare che Riccardo si occupi di lei solo quando Chiara Ferragni si trova impegnata con il lavoro. Ora infatti si trova nel suo attico insieme alla sua padrona e ai bambini, Leone e Vittoria (che a loro volta di tanto in tanto trascorrono del tempo anche con il papà).

Alcuni giorni fa Fedez è stato ospite del Il Rosso su Twitch. Nel momento in cui la co-conduttrice gli ha detto di avere anche lei un Golden Retriver, lui ha avuto una reazione inaspettata. Il cantante ha risposto: “Anche io lo avevo”, poi è scoppiato a ridere in una risata tra il sarcastico e il nervoso. Video che, come mostrato, è diventato virale.

Dopo questo episodio sempre su Twitch (ma stavolta in diretta con GrenBaud), Fedez ha commentato le polemiche che ne sono scaturite e ha apertamente confermato il pettegolezzo lanciato da Fabrizio Corona. Pare infatti sia stata Chiara ad avergli proibito di vedere Paloma.

Nel suo discorso Fedez, ripreso da Biccy, ha detto di non avere animali domestici e di aver saputo che la clip mostrata sopra è diventata virale e letto i commenti dove tutti lo insultavano:

“Ma che str**zo cosa? Paloma non ce l’ho io, ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente. E non lo vedo più. Mi gira il c**zo. Ma devo mettermi nella live del Rosso a piangermi addosso? No!

La prendo sul ridere anche perché in questo periodo se non prendo sul ridere le cose mi lancio dal balcone con le ali di cartone. Sembra che uno non può scherzare sulle proprie tragedie, mi sono stupìto. La prossima volta dirò ‘avevo un cane non me lo fanno più vedere mi rode il cu** perché non ne capisco le ragioni’”, ha replicato Fedez. Ci sarà una replica di Chiara Ferragni?