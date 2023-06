Pamela Camassa raggiunge Filippo Bisciglia in Sardegna per festeggiare il suo compleanno (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2023

In occasione del compleanno del compagno Filippo Bisciglia, Pamela Camassa è volata in Sardegna dove si trova lui per Temptation Island

Compleanno a Temptation Island per Filippo Bisciglia in compagnia di Pamela Camassa

Il 24 giugno è il compleanno di Filippo Bisciglia e da un po’ di anni festeggia in Sardegna in compagnia di tutto lo staff di Temptation Island e della compagna Pamela Camassa. Lo scorso anno tutto questo non è accaduto, visto che il programma non è andato in onda. Ma per il 2023 tutto è tornato come prima e lo stesso Filippo ha messo un post sul suo profilo Instagram.

“Il più bel regalo che potessi ricevere quest’anno per il mio compleanno è festeggiarlo ancora una volta qui in Sardegna durante le riprese di Temptation Island (nona volta)”, ha scritto il conduttore. E ha pubblicato appunto una sua foto con una bellissima torta.

E anche quest’anno Filippo Bisciglia ha avuto al suo fianco la compagna Pamela Camassa che è tornata nemmeno una settimana fa dall’Honduras dov’era tra i concorrenti dell‘Isola dei famosi arrivati in Finale. Proprio Pamela ha messo nelle sue storie Instagram i video degli auguri allo scoccare della mezzanotte, con tanto di torta.

E poi ha pubblicato anche una foto con Filippo facendogli dei dolci auguri. “Auguriiiiii amore!!!!!!”, ha scritto aggiungendo anche un cuore rosso.

Tantissimi messaggi sono arrivati per il conduttore, non solo da colleghi e membri dello staff di Maria De Filippi, ma anche da ex partecipanti al docu-reality. E Bisciglia in questi giorni sta facendo il conto alla rovescia per il programma che conduce. Temptation Island, infatti, inizierà la messa in onda lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. Il pubblico non vede l’ora per questo grande ritorno che lo scorso anno era davvero mancato.