Aurora Ramazzotti fa un tatuaggio rivolto agli hater: il significato

Andrea Sanna | 24 Giugno 2023

Il tatuaggio di Aurora Ramazzotti

Diventata mamma da quasi tre mesi del piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti si gode questo bel momento accanto al suo compagno Goffredo Cerza. Sui social la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti racconta la sua quotidianità da genitore e si mostra a 360°, svenando anche dettagli “scomodi”.

Specialmente in questi casi si è trovata subissata di critiche da parte degli haters, che le hanno dato consigli non richiesti. Da qui l’idea del nuovo tatuaggio che Aurora Ramazzotti ha deciso di farsi incidere sulla pelle, come rivelato dalle storie su Instagram.

La storia Instagram di Aurora Ramazzotti

Così dopo il parto e dopo aver ritrovato la sua stabilità, Aurora ha deciso di far visita al tatuatore e incidere qualcosa sulla propria pelle.

Per questo si è rivolta a Tatuaggi male, il tatuatore diventato celebre per le scritte “cancellate da un tratto” e imperfette, che nascondono un messaggio e critiche sociali significative. E dato che negli ultimi mesi Aurora Ramazzotti si è trovata spesso a subire attacchi gratuiti per diversi motivi, ha deciso di imprimere sulla sua spalla sinistra una scritta. La frase scelta è: “La tua opinione“ (cancellata da un tratto appunto).

A modo suo quindi Aurora Ramazzotti ha trovato un modo per replicare agli haters, che spesso si prendono la briga di giudicare le sue scelte e la sua vita senza un minimo di tatto. Spesso e volentieri, peraltro, Aurora si è espressa su questo argomento difendendo a spada tratta le scelte fatte e consigliando a coloro che la attaccano si evitare giudizi. A detta sua ognuno vive la propria vita e fa le proprie esperienze come meglio crede.

Ma non solo la replica agli hater, perché Aurora Ramazzotti ha fatto anche un tatuaggio dedicato a suo figlio Cesare, come mostrato nel post pubblicato su Instagram.