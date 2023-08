NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Agosto 2023

Temptation Island

La rivelazione di Pamela Camassa

Sono ormai anni che Pamela Camassa e Filippo Bisciglia sono legati sentimentalmente. Senza dubbio a oggi i due sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo, e di certo in molti fanno il tifo per loro. In queste ore nel mentre proprio Pamela ha rilasciato un’intervista a Leggo e nel corso della chiacchierata ha parlato del successo dell’ultima edizione di Temptation Island, condotta dal suo fidanzato Filippo, che è stata seguitissima da milioni di spettatori. Parlando degli ottimi risultati portati a casa da Bisciglia, la Camassa ha così affermato:

“Anche quest’anno Temptation Island è stato un grande successo e Filippo come sempre è stato bravissimo, anche se detto da me è scontato, sono un po’ di parte, ma la conferma la danno le persone che lo fermano per strada, lo riempiono di complimenti e gli dicono parole davvero belle, spesso è lui stesso a rimanerne stupito”.

Ma non è finita qui. Pamela Camassa infatti, sempre nel corso dell’intervista, ha anche fatto una rivelazione su Maria De Filippi, che come sappiamo produce Temptation Island. Stando a quanto svela l’ex naufraga, sembrerebbe che la conduttrice sia sempre presente in Sardegna e che segua da vicino tutto quello che accade nel corso delle registrazioni del reality. Queste le parole di Pamela in merito:

“Ovviamente il successo del programma è merito di tutta la grande squadra che lavora dietro Temptation, partendo da Maria stessa che è sempre presente, gli autori, la redazione, la produzione, i macchinisti ecc. Sono più di 200 persone e vivendoli, dato che spesso sono anche io lì in Sardegna con loro, sono davvero una grande macchina da guerra. Il mio regalo speciale è stato che finita l’Isola, appena rientrata dall’Honduras sono immediatamente ripartita per la Sardegna e l’ho raggiunto facendogli una sorpresa”.