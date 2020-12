Parla Pamela Perricciolo, una delle protagoniste del cosiddetto Pratigate: “Dopo Mark Caltagirone, il mio lavoro è triplicato grazie al web”.

“Provengo da un percorso politico-giuridico. Sono infatti in questo campo da oltre vent’anni. E sono fiera di essere calabrese, soprattutto adesso che la Calabria sta attraversando un disastro economico-sanitario che, son certa, porterà a una rinascita della mia terra.

Parola d’ordine: rinascita. Io stessa ho avuto una rinascita dopo il caso Caltagirone-Pamela Prati. Fin da subito ho capito che non sarebbe stato un punto d’arrivo, ma un’occasione di rilancio.

Ho trascorso molti anni nel campo del management, da quattro anni incentrati più nel mondo pubblicitario, soprattutto del web.

Dopo il caso Caltagirone il mio lavoro è triplicato. Molti imprenditori mi hanno cercato per affidarmi la loro pubblicità. A oggi la Dreaming, la mia agenzia, è leader in questo settore, arrivando ad avere un incarico molto importante: curare la pubblicità web di tutti gli iscritti della Confartigianato di Verona.

L’Agenzia fa consulenze pubblicitarie per oltre duemila iscritti, portando le aziende-clienti nel mondo web e facendole affiancare da personaggi conosciuti. In base al prodotto si sceglie il social più adatto.

Il mio orgoglio è la squadra, che ho selezionato da Nord a Sud. Tutta composta da persone che mi stimano e che credono molto in quello che facciamo.

Credo in una ripresa economica che dovrà per forza esplodere dopo una pandemia mondiale. Quindi sto lavorando con tutte le mie forze per far resistere le aziende adesso, e poi puntare sulla loro ripartenza ad alti livelli.

Il web è un po’ la vetrina del domani. Una vetrina mondiale che può far conoscere i piccoli imprenditori anche Oltreoceano, e farli arrivare in mercati fino ad oggi impensabili”.

