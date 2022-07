1 La Prati torna su Mark Caltagirone

Sono passati 3 anni dal Prati-gate e ancora oggi sembra essere motivo di notizia. A Il Corriere della Sera Pamela Prati ha rilasciato una lunga intervista ed è tornata a parlare di Mark Caltagirone, il fantomatico e discusso fidanzato che per diverso tempo ha riempito le pagine dei giornali e siti web.

La showgirl ha confessato di non gradire il fatto di essere ancora associata a questa storia e nella chiacchierata con Elvira Serra ha detto che preferirebbe non leggere più quel nome, spiegandone i motivi di questa sua personale scelta: «Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me», ha dichiarato sicura. «Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate».

Questo quindi il pensiero di Pamela Prati riguardo l’argomento tanto discusso in questi anni. La giornalista le ha dunque chiesto come mai in alcune interviste ha raccontato dell’altro. Così l’ex gieffina è ancora intervenuta facendo sapere come anche nella sua autobiografia ha rivelato i motivi. La Prati ha fatto sapere infatti di essere stata spinta a farlo e che ogni volta sembra quasi si debba giustificare per questa situazione:

«Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti», ha spiegato Pamela Prati a Il Corriere della Sera. La cosa che più le dispiace è che in molti sono convinti che lei ci abbia guadagnato qualcosa con questa storia. Ma in realtà ha fatto sapere che è accaduto esattamente il contrario: «da quando è successo non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta».

Così Pamela Prati ha chiuso la questione su Mark Caltagirone, una ferita che nonostante il tempo trascorso resta ancora aperta, sebbene lei stia facendo di tutto per dimenticare. Non sono mancati altri argomenti legati alla sua vita privata, dai figli mai avuti all’amore e le relazioni più importanti…