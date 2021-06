1 Il retroscena su Pamela Prati

Sono ormai passati ben due anni da quando Pamela Prati è stata al centro dell’attenzione mediatica per via del caso Mark Caltagiorne, che per mesi ha fatto discutere l’Italia intera. Da quel momento l’amata showgirl ha deciso di prendersi una pausa, di staccare la spina e di ritrovare sé stessa, dopo lo shock subito. Lo scorso anno così la Prati ha deciso di scrivere un libro, nel quale per la prima volta si è raccontata senza filtri, parlando della sua vita privata, della sua adolescenza e delle sue paure più nascoste. Adesso però sembrerebbe che l’ex volto del Bagaglino sia pronta a tornare. Pare infatti che per lei ci siano in programma delle grosse ed importanti novità.

Stando a quanto ha raccontato Santo Pirrotta ad Ogni Mattina infatti, sembrerebbe che Pamela Prati stia scrivendo un libro su Mark Caltagirone e sulla vicenda che l’ha coinvolta. Ma non solo! Secondo l’esperto di gossip infatti pare anche che la showgirl sia pronta a tornare in tv, partecipando ad un reality che partirà a settembre su Canale 5! Pur non essendoci ancora la firma, dunque tutto potrebbe ancora cambiare, Pirrotta pare essere certo della bomba lanciata, e per di più alla fine ha fatto intendere che Pamela potrebbe far parte proprio del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Queste le sue dichiarazioni:

“Da circa due anni Pamela è sparita dalle scene, non la vediamo più in nessun programma televisivo. Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora sotto shock ed ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”.

Cosa accadrà dunque? Pamela Prati tornerà davvero con un nuovo libro e in tv con un reality? Solo qualche mese fa del resto la showgirl si era candidata per tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Rivediamo le sue parole in merito.