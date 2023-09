Gossip

Vincenzo Chianese | 20 Settembre 2023

Il nuovo amore di Pamela Prati

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato di Pamela Prati. Come in molti sapranno infatti la showgirl sarda da poco prima dell’inizio dell’estate sembrerebbe avere un nuovo fidanzato. Il compagno dell’ex volto del Bagaglino è Simone Ferrante, un modello casertano di 19 anni. Naturalmente la relazione è stata oggetto di discussione sui social, per via della differenza d’età che c’è tra i due (45 anni). Nonostante le malelingue però sembrerebbe che le cose tra Pamela e Simone stiano procedendo nel migliore dei modi e solo di recente la showgirl sui suoi social ha pubblico uno scatto insieme al suo fidanzato, che appare di spalle. A quel punto la Prati ha scritto una vera dedica d’amore a Ferrante, affermando:

“È il mio destino amarti sempre e che tu sia sempre presente. È il mio destino che i tuoi baci vivano sempre nel mio corpo, è il mio destino, amarti così. Perché questa è stata la nostra fortuna. È il mio destino. Mi fai impazzire”.

In queste ore intanto il settimanale Chi ha paparazzato Pamela Prati insieme al suo fidanzato Simone Ferrante (QUI per le foto). I due sono stati beccati insieme a cena in un ristorante di Roma e la rivista fa sapere che i due sarebbero più uniti che mai. Ma non è finita. Sempre al settimanale la Prati ha rilasciato una prima dichiarazione in merito alla sua storia d’amore, e in merito ha affermato:

“Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli. In fondo è solo una questione di testa e di educazione e volersi bene”.

Pare dunque che tutto stia procedendo a gonfie vele tra Pamela Prati e Simone Ferrante. La showgirl infatti non sembrerebbe essere intimorita dalla differenza d’età e si gode così questo nuovo amore. Ai due dunque va il nostro più grande in bocca al lupo.