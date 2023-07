NEWS

Andrea Sanna | 20 Luglio 2023

Pamela Prati

Dopo la foto su Instagram i più si chiedono chi è il nuovo fidanzato di Pamela Prati. La showgirl è stata beccata in sua compagnia

Il nuovo flirt di Pamela Prati

Giungono novità sul nuovo amore di Pamela Prati. Grazie a una paparazzata è stato reso noto chi è colui che è tornato a far battere il cuore della sarda, prossima a diventare concorrente di Tale e Quale Show. Ma partiamo per ordine e facciamo un attimo il punto della situazione.

Alcune settimane fa su Instagram Pamela Prati ha sorpreso tutti, mostrandosi in compagnia di un misterioso fidanzato. Nella foto pubblicata la showgirl è di spalle insieme al nuovo flirt. Una scelta quella di non riprendere il volto del ragazzo, che ha provocato diverse reazioni sui social, dalla curiosità alle critiche.

Ma Pamela Prati non vuole preoccuparsi di certo di questo e vuole viversi la sua relazione serenamente. La scelta di mantenere l’anonimato sul suo compagno è fatta proprio perché vuole in tutti i modi proteggere quanto di bello è riuscita a costruire.

Adesso come dicevamo ci sono delle novità importanti. Diva e Donna ha paparazzato Pamela Prati e il nuovo fidanzato di cui è emerso anche il nome. Lui è Simone Ferrante e con la showgirl ha una differenza d’età di 45 anni, ma non sembra essere un problema.

La nuova coppia ha trascorso una bella serata a Roma e sono stati pizzicati a scambiarsi tenere effusioni in pubblico.

Chi è Simone Ferrante

Sempre Diva e Donna ha svelato qualche dettaglio in più a proposito del misterioso fidanzato di Pamela Prati.

Come detto si chiama Simone Ferrante e ha attirato l’attenzione di recente proprio per la paparazzata con l’ex vippona.

Dal profilo Instagram, che vanta circa 15 mila follower, è emerso che è un modello di professione. Qui condivide tante foto estrapolate da servizi fotografici, ma è restio a parlare della sua vita privata. Tanto che non vi è traccia di informazioni a riguardo.

Se vi state chiedendo quanti anni ha, possiamo dire che ha 19 anni. Dunque 45 in meno rispetto a Pamela Prati. Ma come già detto non sembrano esserne preoccupati.

Dato il suo lavoro Simone Ferrante spesso gira per l’Italia e l’Europa. Quindi si divide tra Milano, Londra, ma raggiunge spesso anche alcune città francesi.