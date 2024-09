Ospite a Verissimo, Paola Caruso ha aggiornato sulle condizioni di salute di suo figlio Michele. Purtroppo non ci sono belle notizie e la showgirl è nella disperazione più assoluta. Le sue parole sono state molto toccanti e hanno commosso, anche Silvia Toffanin è scoppiata a piangere.

Lo straziante racconto di Paola Caruso sulla salute di suo figlio

È stato un momento davvero toccante e doloroso quando Paola Caruso è entrata nello studio di Verissimo per aggiornare sulle condizioni di salute del figlio Michele, che oggi ha 5 anni. Ricordiamo che il bambino all’età di 2 anni si ammalò in vacanza in Egitto e un dottore gli fece una puntura con un farmaco che gli è stato fatale. Infatti gli danneggiò il nervo e da quel momento il piccolo cammina solo con un tutore.

Paola ha fatto sottoporre il figlio a tantissime visite e operazioni in questi anni che però non hanno portato a miglioramenti. L’ultima volta da Silvia Toffanin aveva detto che Michele si sarebbe sottoposto a un’altra operazione, altrimenti c’era un’ultima possibilità in una clinica privata negli Stati Uniti. Oggi a Verissimo, quindi, ha dato gli aggiornamenti.

Purtroppo l’operazione non ha migliorato la situazione. Ha sbloccato il nervo, ma era talmente danneggiato che comunque non ha recuperato. Il bambino la vive malissimo, è molto provato, si è indurito molto, prova un disagio.

LEGGI ANCHE: La prima apparizione in TV di Sonia Bruganelli

Come detto, quindi, Paola Caruso ha provato anche l’ultima opzione rimasta, cioè la clinica specialistica in America. Qui sono rimasti 10 giorni durante i quali hanno fatto tutte le analisi che dovevano fare. E il bambino ne è uscito anche molto affaticato viste anche le tanti anestesie. Ma poi è arrivato il reponso e purtroppo non c’è niente da fare: il danno è irreversibile.

“Purtroppo, passati due anni, il danno è permanente. Non c’è ad oggi una tecnica che può far recuperare a mio figlio la gamba, i nervi… Non può tornare come prima. Quindi è permanente…per sempre. Io come mamma sono proprio crollata. Lui non sa niente, ovviamente. Ma io sono sotto un treno”.

Tra le lacrime la Caruso ha spiegato che la gamba di suo figlio rimarrà piccola e le dita del piede non si muoveranno più. Anche Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime nel sentire questo racconto. Ed è stato davvero un momento terribile da ascoltare.

Successivamente Paola ha rivelato, come le hanno detto i medici americani, che il figlio può fare un intervento palliativo in modo che possa camminare meglio, ma non recupererà il nervo. È un intervento molto pesante e dovrebbero stare tre mesi negli Stati Uniti e in questi tre mesi post-operatori lui deve stare immobile. La showgirl sta quindi valutando se farla o meno. Perché o rimane col tutore tutta la vita o c’è questa soluzione che almeno può farlo camminare senza tutore. Lei vorrebbe farlo, ma non sa se lui riuscirà a sostenerlo.

Vogliamo mandare un forte abbraccio a Paola Caruso e darle tutto il nostro sostegno. Speriamo davvero che prima o poi ci sia una soluzione per il piccolo Michele. Questa storia ci ha spezzato il cuore.