Paola Caruso in lacrime aggiorna sulla salute del figlio: “Ho una sola speranza per farlo camminare”

NEWS

Debora Parigi | 22 Aprile 2023

Il raccontro straziante di Paola Caruso a Verissimo

Oggi, sabato 22 aprile, a Verissimo Silvia Toffanin ha avuto ospite ancora una volta Paola Caruso che da tempo sta combattendo una dura battaglia per suo figlio. Ricordiamo, infatti, che il piccolo Michele (che oggi ha 4 anni) circa un anno fa è stato male mentre era in vacanza in Egitto e il dottore gli ha inniettato un farmaco che poi si è scoperto essere tossico per i ragazzi sotto i 12 anni. In pratica il nervo della gamba è completamente bruciato. E questo ha portato il bambino a dover portare costantemente un tutore per camminare.

Paola ha passato tutti questi mesi a cercare un cura, una soluzione per Michele così che potesse tornare a camminare. Secondo alcuni medici, il tutore lo avrebbe aiutato a migliorare e a poter tornare a camminare senza di esso piano paino. Ma purtroppo così non è stato e la showgirl si è detta sempre più disperata. Aveva quindi anche parlato con una clinica americana per un’operazione negli Stati Uniti.

Oggi Paola Caruso è arrivata con una novità fatta di disperazione e speranza. Infatti ha detto che, grazie alle precedenti interviste rilasciate proprio a Verissimo, vari dottori italiani l’hanno contattata. E le hanno parlato di quanto successo a suo figlio e che in passato è successo anche ad altri. Parlando con tutti questi medici, tutti sono stati concordi che la sua unica possibilità è quella dell’operazione. Se Paola lascerà tutto così com’è, Michele non tornerà mai a camminare senza il tutore.

La showgirl alla Toffanin ha spiegato: “Se io lascio mio figlio così, lui camminerà tutta la vita con un tutore. C’è una sola possibilità per farlo camminare ed è l’intervento. Io ho una possibilità Silvia per far camminare mio figlio e ovviamente lo faccio. Che faccio, lo condanno così? Quindi ho deciso di far operare mio figlio. E lo farò in Italia con un’equipe di dottori italiani. Ho una speranza, perché prima non l’avevo.”

Paola ha raccontato che ha ovviamente paura, perché si tratta pur sempre di un’operazione delicata. Ma non può fare altrimenti. Inoltre, dopo l’intervento, Michele dovrà intraprendere un anno di riabilitazione. E solo dopo questo anno i medici capiranno se potrà tornare a camminare. L’operazione avverrà tra pochi giorni.

Potete rivedere tutta l’intervista della Caruso a Verissimo su Mediaset Play.