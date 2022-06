1 Paola Di Benedetto parla di Rkomi

Dopo i rumor sulla loro presunta frequentazione e il bacio che ne avrebbe dato conferma, in queste ore si è parlato di una crisi che avrebbe già portato a lasciarsi Paola Di Benedetto e Rkomi:

I due si frequentano da poco, ma le premesse per una love story che possa durare ci sono tutte. È stata Milano, città natale del cantante e quella adottiva della showgirl vicentina, a farli incontrare. Si sono conosciuti grazie ad amici comuni e poi lo loro interazioni sui social non sono sfuggite ai follower più attenti. Dopo i commenti sotto forma di emoticon divertenti sotto i post di Instagram i due sono stati avvistati più o meno un mese fa insieme al Just Cavalli, discoteca “in” di Milano. Poi seduti, vicini e complici, a teatro e infine questo weekend a Roma. Dopo il Radio Zeta Future Hits Live – Primo Festival dedicato alla generazione Zeta condotto da Paola Di Benedetto e al quale Rkomi partecipava in veste di cantante – sono andati a mangiare fuori in gruppo al ristorante di Tommaso Paradiso. Ma nonostante non fossero seduti accanto, i loro occhi si cercavano continuamente.

Paola Di Benedetto, inoltre, sarebbe già stata avvistata a cena con un’altra persona. Nessuno dei due si è mai espresso in merito, almeno fino a ora. In una lunga intervista rilasciata a Grazia, come riporta anche Isa e Chia, la speaker radiofonica ha affermato proprio sul suo rapporto con Rkomi: “In questo momento sono serena. Finora sono stata fortunata, ho avuto una bella storia d’amore durata tre anni con un musicista, Federico“.

Ecco quindi la sua risposta non molto diretta alla domanda. Vedremo se il cantante ne parlerà in futuro. Intanto Paola ha anche parlato della sua carriera e il ruolo che l’ha ufficialmente lanciata nel mondo della TV…