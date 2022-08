1 La reazione di Paola Di Benedetto

Solo qualche settimana fa a finire al centro dell’attenzione mediatica sono stati Paola Di Benedetto e Rkomi. L’ex Madre Natura e il cantante infatti hanno avuto un breve flirt, che naturalmente ha fatto discutere il web. La frequentazione tra i due tuttavia non è durata a lungo e a oggi entrambi sembrerebbero aver voltato pagina. Pochi giorni fa così a intervenire è stato Dagospia, che ha parlato di un presunto interesse di Blanco nei confronti della Di Benedetto. In queste ore come se non bastasse a parlare della questione è stato proprio Rkomi. Il nuovo giudice della prossima edizione di X Factor, nel corso di una lunga intervista per Il Corriere della Sera, ha infatti parlato della sua ex Paola e di questo presunto legame col cantante di Notti in Bianco. Queste le dichiarazioni di Mirko, che in pochi minuti hanno fatto il giro dei social:

“Di Blanco e Paola non so nulla… Il gossip non mi scoccia più di tanto, semmai ti fa capire se certe relazioni sono importanti o meno, ti fa riflettere se ne vale la pena o meno essere fotografato con una donna oppure no“.

Poco fa come se non bastasse su Instagram sembrerebbe essere arrivata la reazione di Paola Di Benedetto, che secondo i più avrebbe deciso di replicare alle parole del suo ex Rkomi. Ecco cosa ha affermato la vincitrice del Grande Fratello Vip 4:

“Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita: là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”.

Sui social così i più si sono convinti che le parole della Di Benedetto siano rivolte proprio a Rkomi. Che il cantante dunque decida di intervenire nuovamente per avere un chiarimento con Paola? Non resta che attendere per scoprire quello che potrebbe accadere.

Novella 2000 © riproduzione riservata.