La risposta di Paola Di Benedetto ai rumor

Nelle ultime ore vi abbiamo riportato un’indiscrezione del settimanale Chi secondo la quale Paola Di Benedetto avrebbe un nuovo amore. Dopo la fine della relazione con Federico Rossi e il gossip privo di veridicità con Stefano De Martino, sembrerebbe aver ritrovato la serenità dal punto di vista sentimentale. Sul giornale si legge come segue:

Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento la sua storia deve rimanere segreta.

Di chi potrebbe trattarsi non si sa. Però la giovane influencer ha da poco risposto a quanto scritto sulla rivista. Ha, infatti, ricondiviso nelle Stories di Instagram una foto di Sara Daniele, la figlia del compianto Pino Daniele. L’immagine riporta una rubrica del magazine in cui possiamo vedere due articoli. Il primo in alto parla della presunta fine dell’amicizia tra lei e Aurora Ramazzotti (che ha smentito) e l’altra della questione relativa al fidanzato della Di Benedetto. Sara ha così scritto: “Sinceramente da te questo comportamento non me lo aspettavo, Ti fidanzi senza dirmi niente?“

Il commento di Paola Di Benedetto

Allora Paola Di Benedetto ha commentato: “Avrei voluto parlartene, ma al momento la mia storia deve rimanere segreta“, il tutto accompagnato da un’emoticon che ride a crepapelle. Cosa vuol significare tutto ciò? L’influencer con la risposta ironica ha smentito la notizia? Oppure ha solo voluto dire, implicitamente, che in realtà non è un segreto la sua nuova storia d’amore e la sta vivendo molto tranquillamente? Non potremo saperlo finché lei non sarà più chiara.

Quanto dovremo aspettare? Impossibile dirlo. Bisognerà attendere che lei abbia la voglia e la volontà di spiegare ai suoi fan, chiaramente, cosa sta succedendo. Fino ad allora rimaniamo in attesa di aggiornamenti. Continuate a seguirci per non perdervi nessun’altra news.