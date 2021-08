1 Il nuovo fidanzato di Paola Di Benedetto: il rumor

A Paola Di Benedetto ormai vengono spesso associati dei flirt con persone provenienti dal mondo dello spettacolo. Nulla di vero, a quanto pare. Uno degli ultimi è stato Stefano De Martino, con il quale ha fatto una vacanza insieme ad altri amici. Tuttavia i due pare non abbiano mai avuto nessun rapporto di tipo sentimentale. In passato, invece, ha vissuto una lunga storia con Federico Rossi, ma i due hanno poi annunciato la rottura su Instagram:

Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. […]

Federico e Paola Di Benedetto sono comunque rimasti in buoni rapporti, ma non abbiamo avuto più avuto notizie certe circa la loro vita sentimentale. A chiarirci un po’ le idee, per quanto riguarda l’ex gieffina, ci ha pensato il settimanale Chi con una nuova indiscrezione. Pare, infatti, che l’influencer stia vivendo una storia d’amore in segreto. Ecco cosa riporta anche il sito Isa e Chia:

Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento la sua storia deve rimanere segreta.

Ci sarà del vero in tutto questo? Ad oggi non possiamo saperlo con certezza, lo scopriremo più avanti. Nel mentre si è tanto parlato in questi giorni di Federico Rossi, ma in relazione al suo amico ed ex partner lavorativo Benjamin Mascolo…