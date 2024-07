Non tutti sanno che in passato Paola e Chiara sono state fidanzate per diversi mesi con lo stesso uomo: ecco il racconto

Nel corso di una recente intervista, Chiara Iezzi ha raccontato che lei e sua sorella Paola in passato avevano avuto una relazione con lo stesso uomo.

Il retroscena su Paola e Chiara

Dopo la fortunata partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Furore, nell’ultimo anno e mezzo Paola e Chiara sono tornate alla ribalta e a dominare le classifiche. Dopo i recenti successi, poche settimane fa il celebre duo, da anni nel cuore del pubblico, ha rilasciato la hit Festa Totale, che sta facendo ballare e cantare tutti quanti. Nel mentre in queste ore Chiara Iezzi ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, durante la quale ha rivelato un retroscena di cui non tutti sono a conoscenza. Anni fa infatti le due sorelle per ben 4 mesi sono state fidanzate con lo stesso uomo. In merito la cantante ha raccontato:

“Quella cosa lì adesso sarebbe impossibile da vivere, siamo grandi, siamo altre persone. Secondo me chi fa arte attinge dalle proprie esperienze, anche le più intime e nascoste, e da quello che vede o intuisce negli altri”.

Già qualche tempo fa Paola e Chiara parlando di questa curiosa vicenda, avevano affermato: “Scoprirlo è stato uno choc ma dopo qualche incomprensione ci siamo spiegate”.

Nel mentre Chiara Iezzi, sempre nell’intervista per Il Messaggero, ha parlato anche della lunga pausa artistica che lei e sua sorella si sono prese, durata ben 10 lunghi anni. La cantante, menzionando poi la ritrovata unione con Paola, ha aggiunto: “La pausa alla fine ci ha fatto bene: ci siamo concentrate più su noi stesse e ci siamo ricaricate. Adesso io e lei collaboriamo solo quando ci va, la musica deve farci divertire senza ansie. La qualità della vita, dopo i quaranta, è importante. Per questo mi sono dedicata anche al mio sogno di bambina: recitare”.