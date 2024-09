Oggi a Verissimo Paola e Chiara hanno presentato il loro libro e svelato un retroscena inedito sulla loro separazione.

Il retroscena di Paola e Chiara sulla separazione

Nell’intenso pomeriggio di Verissimo sono intervenuti tantissimi ospiti, dall’attrice di Endless Love, Melisa Aslı Pamuk ai neo sposi Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Spazio poi anche a Paola e Chiara che hanno presentato il loro libro “Sisters – la nostra storia incredibile”.

E proprio a proposito di questo Silvia Toffanin ha mandato in onda un video in cui ne ha ripreso uno stralcio molto interessante. La prima a parlare è stata Chiara che ha ammesso di aver tenuto duro, sopportando in silenzio ed evidenziando la paura di parlare con sua sorella. In seguito ha svelato di aver sofferto d’insonnia e l’atterriva la possibilità di soffrire ancora.

Poi dopo Chiara abbiamo sentito le parole di Paola, che ha raccontato il suo punto di vista. Ha svelato uno sfogo avuto da sua sorella: “Mi ha detto che non ce la faceva più, ancor prima di ordinare il caffè. ‘Io mollo tutto’ e manifestava sconforto. Ma per me quello non era il momento di tirarsi indietro e diceva che non ci si poteva tirare indietro”. Sempre il retroscena rivela dunque l’allontanamento drastico di Paola e Chiara.

Entrambe poco dopo hanno ammesso quanto non sia stato facile mettere tutto nero su bianco, così come viverlo. 10 anni di distacco sono stati tantissimi, ma sono serviti. Da una parte Chiara aveva bisogno di trovare sé stessa e crescere, così come Paola, ma inizialmente aveva prevalso la paura:

«Abbiamo vissuto l’insuccesso in maniera diversa. Io non mi sono resa conto del disagio di Chiara. Non tutti hanno la stessa tempra, ma l’ho capito dopo. I suoi silenzi iniziali mi hanno spiazzato, perché noi ci siamo sempre raccontate tutto. Siamo sempre state amiche oltre che sorelle», ha detto Paola, seguita da Chiara.

Quest’ultima ha ammesso di aver vissuto spesso con la paura di deluderla e di aver trascurato tanto la sua vita privata, ha chiuso una relazione e non è stato facile: «Tutte le responsabilità erano su di noi, dovevamo gestire moltissimi aspetti. Ho avuto bisogno di una pausa per ricaricare le energie, ma ho avuto paura della reazione di Paola», ha confessato.

A seguito di dieci anni di separazione, appena due anni fa Paola e Chiara sono tornate a lavorare insieme e ora promettono che sarà “per sempre”.