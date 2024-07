Curiosa scelta da parte di Canale 5. La rete ha deciso di cambiare il nome del protagonista della serie turca Segreti di Famiglia. In origine si chiama Merdan, ma è cambiato in Mert!

Segreti di Famiglia, cambia il nome di Merdan su Canale 5

Tra le serie turche in voga sulle reti Mediaset, non ultima The Family, c’è anche Segreti di Famiglia. Proprio quest’ultima soap vede come suo protagonista Kaan Urgancıoğlu, Emir di Endless Love. Il progetto, in onda su Canale 5, ha però una particolarità non indifferente. In Italia il nome di uno dei protagonisti è stato modificato.

LEGGI ANCHE: A Uomini e Donne torna il Trono gay! La produzione avrebbe aperto i casting

In Turchia, in origine, si chiama Merdan Kaya. La rete ammiraglia ha voluto evitare imbarazzi inutili nella nuova dizi turca in prime time su Canale 5. Per questo ha cambiato il suo nome e i telespettatori italiani hanno avuto modo di conoscerlo con il nome di Mert Kaya.

La scelta del cambio nome ha stupito tantissimi telespettatori che avevano già seguito Segreti di Famiglia in lingua originale e hanno assistito a questa decisione. Se in passato questa modifica in fase di doppiaggio sarebbe passata inosservata, ora i tempi sono di gran lunga cambiati e di conseguenza si tratta di un qualcosa che non sfugge di certo.

In Segreti di Famiglia Mert (ex Merdan ci verrebbe da dire) è apparso nel corso del sesto episodio ed è interpretato da Cezmi Baskın, Mert. Come recita la trama, suo nipote Ilgaz (Kaan Urgancioglu) è andato a fargli visita in carcere. Il procuratore e protagonista della serie ha chiesto un incontro con il nonno per risolvere il caso dell’omicidio di Inci Erguvan, la sorella dell’avvocata Ceylin. Si tratta di un intervento molto importante dato che al momento l’unico indiziato per la morte di Inci era il fratello minore Çınar.

Questo dunque ha portato in scena il personaggio di Mert (o Merdan se siete fedeli all’originale). Il personaggio sarà ancora presente all’interno di Segreti di Famiglia e farà ancora parlare di sé.



La decisione di cambiare il nome originale, come detto, ha fatto molto discutere e trovato in disaccordo i fan di Segreti di Famiglia, che si aspettavano invece di poterlo rivedere in queste vesti… ma con il suo vero nome. In ogni caso gli italiani impareranno a conoscerlo come Mert.