NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Il ritorno di Vamos a Bailar di Paola e Chiara

Paola e Chiara hanno riacquistato grande popolarità in seguito alla loro partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con “Furore“. In seguito, però, fuori dall’ambito musicale sembravano essere state criticate da un’ex vippona perché erano state scelte come madrine del Gay Pride. In seguito, però, Elenoire Ferruzzi ha spiegato meglio la sua posizione:

“Voglio assolutamente specificare una cosa molto importante, il post precedente non è assolutamente rivolto a Paola e Chiara che amo molto. Ho un bellissimo rapporto con Paola ed è una mia cara amica e oltretutto abbiamo già condiviso dei Pride assieme. È riferito ad altre persone donne o uomini eterosessuali che siano, che non hanno mai speso una parola nei nostri confronti, vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi perché credetemi che i soldi li prendono.

E comunque nulla di personale con nessuno, anche con questi ultimi la colpa non è loro ma bensì degli organizzatori. Finitela sempre di travisate tutto volutamente grazie. Altrimenti torniamo sempre lì, i nostri peggior nemici siamo noi stessi”.

Oggi, tuttavia, parliamo di una notizia che farà molto piacere a tutti i fan di Paola e Chiara. Le due cantanti hanno annunciato sui propri spazi social che stanno per rilasciare una nuova versione di “Vamos a Bailar“. Questa volta con la collaborazione di Tiziano Ferro e Gabry Ponte.

La data di uscita del brano è programmata per il 12 luglio 2023 a partire dalla mezzanotte. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.