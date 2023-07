NEWS

Nicolò Figini | 10 Luglio 2023

Temptation Island

Le anticipazioni su Daniele di Temptation Island 2023

Questa sera andrà in onda la terza puntata di Temptation Island 2023 e in questi giorni stanno venendo rilasciate alcune anticipazioni. Ieri abbiamo parlato della reazione di Mirko nel momento in cui ha visto un video di Perla insieme a un tentatore in spiaggia. Oggi, invece, tocca a Daniele. Quest’ultimo pare abbia guardato un filmato che lo ha fatto molto arrabbiare.

Come possiamo notare dal video qui sotto, infatti, Daniele esce dalla stanza infuriato e comincia a camminare nervosamente per il giardino: “Io devo calmarmi o spacco tutto. Ma andassero a fan*ulo tutti e due. Una cosa carina col ca**o“. Ad oggi non sappiamo con esattezza quello che è accaduto.

Nella scorsa puntata di Temptation Island 2023 abbiamo sentito alcune forti dichiarazioni di Daniele e queste potrebbero aver spinto Vittoria tra le braccia di un tentatore. Il fidanzato aveva affermato:

Io ora sto bene perché non ho nessuno che mi reprime. Mi fa piacere parlare con te, lo facciamo sempre. Ho notato la tua bocca quando eri incappucciata. Ah, ti tieni? Te l’avrei detto anche prima ma mi tengo pure io da giorni.

Io sto molto bene, Vittoria non mi manca. Zero, niente. Non mi ha dimostrato niente. Sto male davvero, ho fatto sempre finta di niente. Vittoria è impostata e fredda”.

Per scoprire che cosa accadrà tra Daniele e Vittoria non ci resta che attendere la puntata di questa sera, 10 luglio 2023. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.