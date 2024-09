A distanza di alcuni giorni dalla morte di Paola Marella, il marito Domenico ne ha rivelato le cause e cosa le è successo. Ha parlato quindi di un tumore al pancreas per il quale l’architetta si è sottoposta a molte chemioterapie. Vediamo cosa ha raccontatto.

Le cause della morte di Paola Marella e le parole del marito

Lo scorso 21 settembre è venuta a mancare Paola Marella. La nota architetta era famosa anche nel mondo della TV per i suoi programmi sulle case e l’arredamento su Real Time. La notizia è arrivata improvvisamente e ha lasciato tutti sconvolti. Il messaggio del marito e del figlio alcuni giorni fa sui social è stato molto toccante e pieno di affetto.

Adesso il marito Domenico è tornato nuovamente sui social con un post in cui ha racconto cosa è successo a Paola Marella e quali sono state le cause della sua morte. Lo ha fatto usando il profilo Instagram proprio della moglie recentemente scomparsa. La scelta è nata dal fatto che in molti avevano detto che la morte era dovuta per il tumore al seno, del quale soffriva da anni.

Ma non è andata così. Ha scritto infatti: “Scrivo queste righe per fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa di Paola e perché, lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura”.

E poi ha spiegato perché è morta Paola Marella: “Il 16 dicembre 2021 a Paola fu diagnosticato un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Il 31 dicembre 2021 ha iniziato il primo ciclo di 38 chemioterapie in 24 mesi con la conseguente perdita totale dei capelli. Ad ottobre 2021 l’equipe medica che l’ha avuta in cura ha effettuato un intervento; successivamente ha eseguito diversi cicli di radioterapia e infine 8 cicli di terapia targhettizzata negli Stati Uniti con altrettanti viaggi di andata e ritorno intercontinentale. Dodici giorni fa purtroppo, l’annuncio dell’ineluttabile”.

Infine il marito Domenico ha raccontato la forza di Paola Marella in un momento così, dove sapeva che non ce l’avrebbe fatta. “Determinata senza lamentarsi mai, e sempre con il sorriso con amici, colleghi e parenti, Paola non ha mai voluto fermarsi. Il suo percorso lavorativo, così come il racconto social pubblicato fino a pochi giorni fa, sono il frutto della sua determinazione, della sua voglia di vivere e di trasmettere tutta la positività che l’ha sempre caratterizzata”, ha concluso.