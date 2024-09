Ricordate la presunta storia tra Tina Cipollari e Giucas Casella che ci sarebbe stata anni fa? Oggi a Uomini e donne un corteggiatore del Trono Classico ha stuzzicato l’opinionista su questo gossip e lei ha risposto presa anche alla sprovvista. Da lì si è creato un battibecco tra i due.

Il botta e risposta tra Tina Cipollari e un corteggiatore su Giucas Casella

La puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 25 settembre, è iniziata con l’arrivo della quarta tronista, cioè Martina De Ioannon, ex volto dell’ultima edizione estiva di Temptation Island. Con quindi tutti e quattro i tronisti presenti, Maria De Filippi ha deciso di far scendere corteggiatrici e corteggiatori per l’appuntamento al buio.

Quando sono arrivati tutti i corteggiatori, Tina Cipollari ha fatto un commento, uno dei suoi soliti. Ha infatti criticato un po’ questi ragazzi appena scesi. E ha detto che la terza fila poteva già andare via. E così uno dei ragazzi seduti ha preso parola e le ha dato una risposta quasi a frecciatina. Il corteggiatore ha infatti citato la sua vacanza con Giucas Casella.

A quel punto Tina Cipollari si è un po’ stizzita. All’inizio non sapeva come rispondere e infatti si è un attimo inalberata. Poi ha detto: “Ma tu puoi partire da casa già prevenuto?”. L’opinionista si è infatti sentita un po’ attaccata con quel commento.

Tina: ma tu puoi partire da casa già prevenuto scusami #uominiedonne pic.twitter.com/19wgRlmzkY — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) September 25, 2024

La questione Giucas Casella era sorta alcuni mesi fa quando lui aveva rilasciato un’intervista in cui aveva raccontato di aver avuto una relazione con la Cipollari e che erano anche stati in vacanza alle Maldive. L’opinionista aveva invece sempre negato, anche se poi qualcosa sulla frequentazione era stata ammessa. Tra l’altro i due hanno anche avuto un confronto proprio al centro dello studio di Uomini e donne.