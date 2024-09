Paola Marella, pochi giorni prima della sua morte, ha pubblicato un video dove non ha mai lasciato trapelare la sua sofferenza

Paola Marella si è spenta all’età di 61 a causa di una malattia che non ha mai rivelato a nessuno di stare affrontando. Il suo ultimo video sui social risale a pochi giorni prima della sua morte e i fan hanno ammirato la sua immensa forza.

L’ultimo video di Paola Marella

Paola Marella è stato un volto storico di Real Time a partire dai primi anni 2000 e, infatti, anche a lei si deve il successo dell’emittente. Il pubblico a casa ha apprezzato fin da subito le sue trasmissioni ‘Vendo casa disperatamente‘ e ‘Cerco casa disperatamente‘.

Purtroppo pochi giorni fa si è spenta a causa di una malattia che aveva tenuto nascosta e della quale sono in pochi intimi erano a conoscenza. Per tale ragione la sua dipartita ha colto alla sprovvista tutti i fan e molti colleghi nel mondo dello spettacolo. Tra coloro che hanno lasciato un messaggio per la celebre conduttrice possiamo citare Sonia Bruganelli e Csaba dalla Zorza, la quale le ha dedicato un pensiero anche sul proprio profilo personale:

“Ciao Paola, ti ricorderò così. Con la tua pettinatura iconica, il tuo sorriso e l’altruismo sincero. Sei stata una di quelle donne che aiutano le donne. Mi mancheranno le nostre conversazioni piene di tutto eppure leggere”.

I fan, inoltre, hanno notato l’ultimo video di Paola Marella che è stato pubblicato sei giorni prima della morte. In questo filmato la si può vedere mentre condivide il pensiero su l’outfit migliore da indossare con il “tempo ballerino” di settembre. Dalle immagini sembra godere di buona salute e i follower hanno sottolineato come abbia saputo nascondere la sua sofferenza con estrema eleganza.

Noi di Novella 2000 vogliamo rinnovare ancora una volta le nostre più sentite condoglianze al marito e al figlio di Paola, così come a tutti gli amici e colleghi che la conoscevano da vicino.