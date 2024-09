In queste ore ad arrivare a Milano in occasione della tradizionale Fashion Week è stata Imane Khelif. I fan hanno così acclamato la campionessa olimpica e hanno intonato il coro “Sei bellissima”.

Imane Khelif arriva alla Milano Fashion Week

Questa estate si è a lungo discusso di Imane Khelif. Come sappiamo la pugile ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la Medaglia d’Oro. Ciò nonostante, a seguito di quanto accaduto durante il match contro l’italiana Angela Carini, numerosi utenti si sono scagliati contro la campionessa, con commenti offensivi e denigranti che hanno indignato la maggior parte del web. Imane nel mentre, dopo la fine dei Giochi, ha fatto sapere di aver preso provvedimenti legali a seguito degli attacchi di cyberbullismo ricevuti.

Nelle ultime ore come se non bastasse la Khelif è tornata al centro dell’attenzione mediatica, stavolta però per un motivo ben diverso. La campionessa infatti è arrivata a Milano in occasione dell’annuale Fashion Week ed è stata ospite alla sfilata di Bottega Veneta. La sua presenza naturalmente non è affatto passata inosservata e ben presto ad accorrere sono stati decine e decine di fan.

In molti infatti si sono accalcati dietro le transenne con la speranza di avere un autografo o un selfie ricordo con la campionessa. Ma non solo. A un tratto infatti i fan hanno iniziato a intonare il celebre coro “Sei bellissima” a Imane Khelif e ovviamente il momento non è passato inosservato. Grande accoglienza dunque per la pugile, che si è presa una bella rivincita dopo le polemiche che l’hanno travolta nelle scorse settimane.

Imane Khelif 🤍 pic.twitter.com/bt8jnLfhPW — La Rappresentante di Bella Baxter 🩵 (@SimonaCroisette) September 21, 2024

Imane nel mentre, raggiante e felice di vedere la folla adorante, ha prontamente accontentato le richieste dei fan, concedendo autografi ai più fortunati. In seguito la sportiva si è goduta la sfilata di Bottega Veneta direttamente dalla primissima fila, sedendo al fianco della star di Hollywood Julianne Moore.