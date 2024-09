“Se andrei a corteggiarla in TV? Non lo escludo“, con queste parole Manuel Maura ha ammesso che potrebbe tornare a riconquistare la sua ex fidanzata Francesca Sorrentino, proprio ora che lei è tronista a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Manuel vuole riconquistare l’ex Francesca

Su Canale 5, oltre a Temptation Island (tra nuove e vecchie conoscenze), oggi torna consueto appuntamento con Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi saranno presentati i nuovi tronisti e tra loro spicca Francesca Sorrentino, che abbiamo conosciuto proprio grazie al reality delle tentazioni per la tribolata storia con l’ex Manuel Maura.

Recentemente dopo l’annuncio che lei sarebbe diventata nuova tronista, Manuel aveva evitato di fare dei commenti, ma ora sembra essere cambiato qualcosa. In occasione dell’intervista radiofonica nella trasmissione Non Succederà Più su Radio Radio, condotta da Giada Di Miceli, Manuel Maura ha ammesso che non esclude la possibilità di potersi presentare in studio a Uomini e Donne. Con quali intenzioni? Corteggiarla, ovviamente.

L’ex volto di Temptation Island ha spiegato quanto segue: “Le altre volte quando ci siamo lasciati ho sempre detto basta, ma poi tornavamo insieme, ora per esperienza ti dico che non lo so cosa può succedere”, ha fin da subito specificato.

Poi Manuel a proposito di Uomini e Donne ha detto: “Se andrei a corteggiarla in TV? Non lo escludo perché nella vita potrebbe succedere di tutto. Se mi rendo conto che non posso stare senza Francesca, sicuramente andrò a riprendermela, non mi farò problemi”. Per poi aggiungere ancora: “L’amore non svanisce da un giorno all’altro”.

La storia tra Manuel e Francesca

Prima di Uomini e Donne, come tanti fan di Temptation Island ricorderanno, Manuel Maura ha preso parte al programma, due edizioni fa, insieme all’ex fidanzata Francesca Sorrentino. A scrivere fu proprio lei perché nonostante i tradimenti subiti e sempre confessati da Manuel, lei l’ha sempre perdonato.

Nonostante ciò dal programma uscirono separati, per volere della neo tronista Francesca Sorrentino, certa fosse la scelta migliore dopo un percorso così intenso in cui aveva capito molto di sé e della sua relazione.

Poco dopo la fine di Temptation Island però Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono tornati insieme, ma in quel frangente hanno vissuto una serie di tira e molla, che hanno portato poi a una rottura definitiva. Ora a lei è stata concessa l’opportunità di partecipare a Uomini e Donne in veste di tronista, dopo un primo no detto precedentemente. Con convinzione però adesso crede sia arrivato il momento giusto di ritrovare un nuovo amore. E quale programma migliore se non quello condotto da Maria De Filippi?

Pare però che Manuel Maura dopo Temptation Island non si voglia arrendere e non è escluso a questo punto che possa farle visita e presentarsi per lei come corteggiatore. Se così dovesse essere, come la prenderà Francesca? Accetterà una sua presenza a Uomini e Donne?