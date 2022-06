1 Paola Turani vs Chiara Nasti

Nelle ultime ore c’è stato uno scontro di fuoco tra Paola Turani e Chiara Nasti. Ma facciamo un passiamo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come ormai tutti ben sappiamo, in questi giorni la compagna di Mattia Zaccagni ha scritto un commento infelice sulle donne in gravidanza, che sta facendo discutere il web intero. In molti così hanno duramente attaccato la Nasti e alcune ore fa a schierarsi contro l’influencer è stata anche Francesca Barra, che sui suoi social ha scritto:

“Chiara Nasti considera svaccate le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo… da chi arriva la critica: da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega? Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico), ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio “svaccata” per la Nasti che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? (se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare svaccate, problemi loro e dei loro riferimenti). Siete bellissime, state donando la vita!”.

A commentare il post di Francesca Barra è stata così proprio Paola Turani, che ha a sua volta duramente criticato le parole di Chiara Nasti, affermando:

“20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita “svaccata”? No, anzi. Stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso. Un abbraccio”.

Poco dopo però ad arrivare è stata proprio Chiara Nasti, che ha replicato a Paola Turani facendo una dura accusa e dando il via ad un acceso scontro social tra influencer. Andiamo a vedere cosa è accaduto.