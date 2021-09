Chi è Samy Youssef? Età, vita privata, carriera e Instagram

Tutte le informazioni sul modello Samy Youssef, dalla biografia, alla vita privata, la sua fidanzata, fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip.

Chi è Samy Youssef

Nome e Cognome: Samy Youssef

Data di nascita: 15 settembre 1995

Luogo di Nascita: Sharm el-Sheikh

Età: 26 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Vergine

Professione: modello

Fidanzata: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @samyyoussefreal

Samy Youssef età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Samy Youssef. Nato a Sharm el-Sheikh il 15 settembre 1995, ha 26 anni di età ed è del segno zodiacale della Vergine. Oggi, però, vive a Milano. Non abbiamo informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Mentre per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul suo corpo.

Samy è nato in Egitto, dove è rimasto fino all’età di 15 anni. Da giovane ha lavorato come carpentiere, tuttavia ha poi scelto di costruirsi un futuro lontano dal suo paese di origine.

Deciso ad arrivare in Italia, Samy Youssef ha provato a giungere su un barcone diretto verso Trapani. Purtroppo il suo viaggio ha avuto un epilogo tragico: delle 40 persone imbarcate, solo in 3 sono riuscite a sopravvivere e lui è uno di questi.

Samy non si è perso d’animo e si è poi trasferito a Roma, dove è stato affidato a una casa-famiglia. Qui ha iniziato a lavorare come cameriere e ha conosciuto una modella, che successivamente lo ha aiutato a inserirsi nel mondo della moda.

Oggi il ragazzo è uno dei volti più conosciuti.

Vita privata: fidanzata

Della vita privata di Samy Youssef non sappiamo molto. Samy ha un fratello che, insieme ai propri genitori, è rimasto a vivere in Egitto.

Proprio grazie al lavoro di modello, Youssef riesce a dare una mano alla sua famiglia.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale sappiamo che Samy è single, infatti ha dichiarato che gli piacerebbe trovare l’amore nella casa del Grande Fratello Vip.

Dove seguire Samy Youssef: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Samy Youssef, è possibile seguirlo sui social? Ovviamente sì e il modo migliore è sicuramente attraverso il suo profilo Instagram.

Samy ha più di duemila followers e condivide spesso gli attimi della sua vita sui social. Sul suo profilo si possono trovare soprattutto delle foto riguardanti il proprio lavoro.

Dunque non mancano scatti legati alla moda o immagini riguardanti delle campagne pubblicitarie.

La carriera di Samy Youssef

Samy Youssef ha iniziato a lavorare in Italia come cameriere e ha continuato per alcuni anni. Dopo qualche tempo ha conosciuto una ragazza che lavorava come modella ed è stata lei a inserirlo nel mondo della moda.

In poco tempo Samy è riuscito a farsi notare all’interno dell’ambiente e a essere molto ricercato, ha infatti collaborato con Versace e Trussardi. Oggi è il volto di punta per Moschino.

Temptation Island

Nel 2019 ha preso parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore, mentre nel 2021 ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 6.

Samy Youssef al GF Vip 6

Per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, Samy Youssef è tra i concorrenti che entrano nella casa dal primo giorno.

Samy è pronto per gettarsi in questa nuova avventura. Piuttosto timido, il ragazzo ha affermato di voler dare tutto se stesso all’interno della casa e di volersi mettere in gioco.

“Spero che la gente capisca chi sono, da dove vengo e cosa ho fatto”

Per quanto riguarda l’amore? Il modello non esclude la possibilità di trovare qualcuno, visto che al momento è single.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Anche per il Grande Fratello Vip 6 troviamo alla conduzione ancora una volta Alfonso Signorini grazie al grande successo riscosso negli ultimi anni. Accanto a lui questa volta, in veste di opinioniste, ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per l’inizio del reality show i concorrenti nella casa sono 24. Oltre a Samy Youssef, vediamo chi sono gli altri:

Ainett Stephens

Carmen Russo

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Francesca Cipriani

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Davide Silvestri

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Il percorso di Samy Youssef al Grande Fratello Vip 6

L’avventura di Samy Youssef all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 inizia lunedì 13 settembre con la prima puntata del reality show.

1° settimana: Arrivato nella Casa ha raccontato ai compagni del suo sbarco in Italia. Una storia davvero toccante. Il ragazzo sta facendo la conoscenza dei coinquilini (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.