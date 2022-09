Paolantoni e Cirilli sono Mahmood e Blanco a Tale e quale: un’imitazione da…brividi (VIDEO)

Tale e quale show, Paolantoni e Cirilli nei panni di Mahamood e Blanco

Per la prima puntata dell’edizione 2022 di Tale e quale show, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli ci hanno regalato un’esibizione davvero da dimenticare. Il concorrente è Francesco, ma la redazione del programma ha deciso di affiancargli Gabriele che ormai è un mago delle imitazioni nello show.

Come detto, per questa prima puntata, alla coppia è stato affidato il difficilissimo compito di calarsi nei panni del duo che ha vinto l’ultima edizione di Sanremo. E cioè Mahmood e Blanco. Con il brano “Brividi”, quindi, non hanno per niente incantato il pubblico, ma comunque hanno fatto fare delle grosse risate. Ecco un pezzo dell’esibizione:

non riuscirò mai più a vedere mahmood e blanco nello stesso modo io sto morendo pic.twitter.com/yfFwuJX2AB — chià (@demag0gica) September 30, 2022

Immaginabile il parere dei giudici, specialmente quello di Cristiano Malgioglio, il più cattivo dei tre. “Disastrosi! Se avessi pagato il biglietto, avrei chiesto i soldi indietro”. E alla fine si è rivolto a Francesco Paolantoni dicendo: “Mahmood è un bellissimo ragazzo, ma tu sei un mostro”.

E voi che ne pensate di questa imitazione di Paolantoni e Cirilli? E chissà cosa ne penseranno i due cantanti originali? Potete rivedere tutta l’esibizione del duo sul sito di Rai Play, dove potete seguire anche la diretta.

