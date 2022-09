Valeria Marini è una sexy Britney Spears a Tale e quale, Malgioglio la massacra (VIDEO)

Valeria Marini come Britney Spears a Tale e quale

Un’imitazione stellare per Valeria Marini nella prima puntata di Tale e quale show 2022. La famosissima showgirl, infatti, ha dovuto vestire i panni di una delle più famose popstar: Britney Spears.

Ovviamente per Valeria hanno scelto una delle canzoni e video più sexy della cantante: Toxic. Una scelta che si addice a lei che è salita sul palco del programma con la famosa tutina luccicante del videoclip e circondata da ballerini. Ecco un’estratto della sua performance:

Tra i giudici che hanno dato la loro opinione, sicuramente Cristiano Malgioglio è stato il più cattivo e non ha apprezzato l’esibizione. Non ha usato mezzi termini e ha detto: “Io avrei preferito un colpo in testa che ascoltare quest’agonia. Più che cantare, hai miagolato. La Parietti tutta la vita”. Questa ultima frase è per ricordare le continue critiche che faceva a lei. Cristiano ha poi concluso dicendo: “Scusa, ma sei terribile”. Insomma la Marini ha sostituito la Parietti nelle fortissime critiche di Cristiano. Sicuramente continuerà anche nelle prossime puntate.

Voi che ne pensate di Valeria Marini nei panni di Britney Spears? Potete rivedere tutta l’esibizione sul sito di Rai Play in cui si può seguire anche la diretta.

